Главные новости четверга

Путин пообещал ответить на хамство США

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Россия не будет мириться с «хамским отношением в отношении нашей страны» со стороны США. С таким заявлением выступил Владимир Путин.

"Этого мне еще не хватало": Саакашвили ответил пошутившему Медведеву

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Михаил Саакашвили ответил на шутливый комментарий премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу лишения политика украинского гражданства. Бывший глава Одесской области прокомментировал слова российского председателя правительства в своём аккаунте в Facebook.

Выбрано имя для российского аналога «Мистралей»

Военно-морской флот России получит после 2022 года универсальный десантный корабль «Севастополь». С таким заявлением выступил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик

"Подляна обычная": Багдасарян обвинила полицию в провокации

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Скандально известная гонщица Мара Багдасарян, ранее задержанная за езду без прав, заявила, что ее спровоцировали сесть за руль. Об этом сообщает паблик Mash в соцсети «ВКонтакте».

Из турецкого отеля внезапно выселили полтысячи отдыхающих

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В турецкой провинции Мугла из пятизвездочного отеля, принадлежащего члену правящей семьи Катара, выселили 400 туристов. Об этом сообщает Ulusal Kanal.

Внук Аллы Пугачевой женился

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Россиян могут освободить от проверки водосчетчиков

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Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в 2017 году в двух российских городах пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями, который в перспективе может освободить россиян от обязанности самостоятельно проверять устройства.

На Курилах найдена секретная резиденция японского командира

Участники второй экспедиции на острове Матуа обнаружили остатки резиденции командира японского гарнизона. Вторая экспедиция Министерства обороны РФ и Русского географического общества нашла на острове Матуа несколько исторических артефактов.

Фигурантка дела «пьяного мальчика» пожаловалась на СМИ