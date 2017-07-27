Саакашвили огрызнулся на пошутившего над ним Медведева



Михаил Саакашвили ответил на шутливый комментарий премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу лишения политика украинского гражданства. Бывший глава Одесской области прокомментировал слова российского председателя правительства в своём аккаунте в Facebook.

«Вот этого комментатора мне ещё не хватало», - написал Саакашвили.



26 июля Дмитрий Медведев заявил, что перипетии Саакашвили на Украине напоминают «фантастическую трагикомедию». Премьер России закончил свой текст фразой на английском языке: «Show must go on» (Шоу должно продолжаться).