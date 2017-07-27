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Саакашвили огрызнулся на пошутившего над ним Медведева
Михаил Саакашвили ответил на шутливый комментарий премьер-министра России Дмитрия Медведева по поводу лишения политика украинского гражданства. Бывший глава Одесской области прокомментировал слова российского председателя правительства в своём аккаунте в Facebook.
«Вот этого комментатора мне ещё не хватало», - написал Саакашвили.
26 июля Дмитрий Медведев заявил, что перипетии Саакашвили на Украине напоминают «фантастическую трагикомедию». Премьер России закончил свой текст фразой на английском языке: «Show must go on» (Шоу должно продолжаться).
26 июля Пётр Порошенко подписал указ, который лишил гражданства Украины бывшего президента Грузии и экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили. Официальной причиной лишения гражданство стало сокрытие Саакашвили своей судимости. Политик получил украинский паспорт 30 мая 2015 году. В тот же день он был назначен главой Одесской областной государственной администрации. Эту должность Саакашвили занимал до 7 ноября 2016 года. Политик обвинил Порошенко в коррупции и в покровительстве преступным кланам. На Украине Саакашвили основал партию «Движение новых сил» и заявил о намерении добиваться перевыборов в Раду. В Грузии политика обвиняют в растрате 5 миллионов долларов бюджетных средств на личные нужды. На родине Саакашвили заочно арестован. В настоящий момент политик находится в США.
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