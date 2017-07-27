На острове Матуа найдена секретная резиденция японского командира

Участники второй экспедиции на острове Матуа обнаружили остатки резиденции командира японского гарнизона.

Одной из любопытных находок стали остатки резиденции японского начальника гарнизона, оборудованная подземными ходами и дотами. Также в районе мыса Юрлова на глубине 110 метров водолазы обнаружили некий сигароподобный объект, который может оказаться затонувшей подводной лодкой.Первая экспедиция на Матуа прошла летом прошлого года. Она подтвердила, что этот маленький остров Курильской гряды, длина которого 11 километров, а ширина – 6,5 километров, скрывает множество загадок.

В 30-е годы прошлого века Матуа стал военной базой Японии и был ее до конца войны. Здесь также находился крупный аэродром с тремя длинными взлетными полосами. Есть достаточно оснований полагать, что на острове находились японские секретные объекты.

На острове была создана уникальная система подземных сооружений, которые соединены между собой тоннелями. Возможно они могут соединять Матуа с островом Торопковым, он находится по соседству.

В этом году состав экспедиции был расширен. На Матуа работают вулканологи, почвоведы, гидрогеологи, ландшафтоведы, гидробиологи, подводники, поисковики и археологи из Москвы, Владивостока, Камчатки и Сахалина. Они собирают материалы для атласа морских обитателей акватории Матуа и соседних с ним островов. Работы по изучению острова продлятся до сентября.

Эксперты составят карты опасных природных явлений, изучат химический состав природных вод, альтернативные источники энергии и другие аспекты.