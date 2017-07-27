Из турецкого отеля внезапно выселили полтысячи отдыхающих

В турецкой провинции Мугла из пятизвездочного отеля, принадлежащего члену правящей семьи Катара, выселили 400 туристов. Об этом сообщает Ulusal Kanal.

По данным издания, постояльцам пришлось долго ждать заселения в другие гостиницы в лобби отеля. Только с помощью турагентств и чиновников эту проблему удалось решить.

Отель Munamar Beach Otel, расположенный в городе Мармарис, в 2010 году купил катарский шейх Насер Ахмед Али Аль Тани за 15 миллионов долларов. Затем отель на пять лет сдали в аренду турецкой компании, которая по договору выплачивала шейху миллион долларов ежегодно.

В 2015 году стороны не смогли договориться о новых условиях аренды. Шейх через суд потребовал освободить гостиницу. Двадцать первого июля инстанция вынесла решение в пользу Аль Тани, и он захотел, чтобы постояльцы и персонал покинули гостиницу. Адвокаты шейха и судебные приставы занялись выселением туристов вечером 26 июля.