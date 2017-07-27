Путин пообещал ответить на хамство США



Россия не будет мириться с «хамским отношением в отношении нашей страны» со стороны США. С таким заявлением выступил Владимир Путин . Слова главы государства передаёт «Лента.ру»

«Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — заявил Путин.



Путин сделал своё заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В Кремле неоднократно заявляли о возможном ответе на санкции США. По информации журналистов, одной из ответных мер может стать высылка американских дипломатов и отказ от сотрудничества в важных для Вашингтона вопросах. В частности, Москва может отказаться от мер давления на Северную Корею. Однако российские власти подчёркивали, что говорить о контрмерах можно будет только тогда, когда антироссийские ограничительные меры будут окончательно приняты.

