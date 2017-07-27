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Путин пообещал ответить на хамство США
Россия не будет мириться с «хамским отношением в отношении нашей страны» со стороны США. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Слова главы государства передаёт «Лента.ру».
«Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», — заявил Путин.
Путин сделал своё заявление на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё. В Кремле неоднократно заявляли о возможном ответе на санкции США. По информации журналистов, одной из ответных мер может стать высылка американских дипломатов и отказ от сотрудничества в важных для Вашингтона вопросах. В частности, Москва может отказаться от мер давления на Северную Корею. Однако российские власти подчёркивали, что говорить о контрмерах можно будет только тогда, когда антироссийские ограничительные меры будут окончательно приняты.
25 июля палата представителей Конгресса США приняла законопроект, ужесточающий ограничительные меры в отношении России. Путин назвал новые санкции «обеспечением собственных интересов с отягчающими обстоятельствами и особым цинизмом».
Предполагается расширение ограничительных мер, принятых администрацией бывшего американского президента Барака Обамы 6 марта, 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года и 26 июля и 29 декабря 2016 года. В первую очередь, прежние санкции коснулись сотрудничества военных и спецслужб России и США, стали препятствием на пути получения российскими компаниями кредитов на Западе и усложнили работу энергетических предприятий. Кроме того, законопроект вводит новые ограничительные меры в связи с предполагаемым российским влиянием на результаты выборов президента США. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Москва все обвинения во влиянии на президентскую кампания в США отвергает.
Предполагается расширение ограничительных мер, принятых администрацией бывшего американского президента Барака Обамы 6 марта, 18 декабря 2014 года, 1 апреля 2015 года и 26 июля и 29 декабря 2016 года. В первую очередь, прежние санкции коснулись сотрудничества военных и спецслужб России и США, стали препятствием на пути получения российскими компаниями кредитов на Западе и усложнили работу энергетических предприятий. Кроме того, законопроект вводит новые ограничительные меры в связи с предполагаемым российским влиянием на результаты выборов президента США. Инициатива предполагает противодействие строительству «Северного потока-2». Москва все обвинения во влиянии на президентскую кампания в США отвергает.
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