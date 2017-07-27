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Внук Аллы Пугачевой женился
Внук Аллы Пугачёвой и сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков женился на 20-летней студентке РАНХиГС Алёне Красновой. Церемония бракосочетания прошла в Барвихе. Пресняков опубликовал фото с супругой в своём аккаунте в Instagram.
Вот и настал этот счастливый день!!!! ❤️ #свадьба #wedding #love #summer #лето #любовь #anrealwedding
Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)
«Вот и настал этот счастливый день!!!!», - подписал снимок Пресняков.
Жених забрал невесту из гостиницы St. Regis Moscow Nikolskaya, после чего они вместе отправились в ЗАГС. 26-летний Пресняков был одет в строгий костюм, который подобрал для него дизайнер Джемал Махмудов. На девушке было белое пышное платье. Помещение в подмосковном посёлке Жаворонки, где пройдёт торжество, оформлено в сиреневом цвете. Молодожёны придумали для церемонии название Anrealwedding. Частично заботы по организации свадьбы взяла на себя мать супруга Кристина Орбакайте. С Алёной Красновой Пресняков познакомился на даче. Никита Пресняков – российский музыкант, певец, актёр, основатель группы MULTIVERSE.
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