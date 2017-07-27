Внук Аллы Пугачевой женился

💞 Публикация от Sofia Domorazkaya (@domorazkaya) Июл 27 2017 в 3:56 PDT

Сестричка, сегодня твой день 💫 #ANrealwedding Публикация от Yanina Krasnova (@ya.krasnova) Июл 27 2017 в 5:04 PDT

«Вот и настал этот счастливый день!!!!», - подписал снимок Пресняков.



Жених забрал невесту из гостиницы St. Regis Moscow Nikolskaya, после чего они вместе отправились в ЗАГС. 26-летний Пресняков был одет в строгий костюм, который подобрал для него дизайнер Джемал Махмудов. На девушке было белое пышное платье. Помещение в подмосковном посёлке Жаворонки, где пройдёт торжество, оформлено в сиреневом цвете. Молодожёны придумали для церемонии название Anrealwedding. Частично заботы по организации свадьбы взяла на себя мать супруга Кристина Орбакайте. С Алёной Красновой Пресняков познакомился на даче. Никита Пресняков – российский музыкант, певец, актёр, основатель группы MULTIVERSE.