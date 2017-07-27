Россиян освободят от поверки водосчетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в 2017 году в двух российских городах пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями, который в перспективе может освободить россиян от обязанности самостоятельно проверять устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперимент, скорее всего, пройдет в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге. «Но опять же, не в городе в целом, а в районе или даже отдельном многоквартирном доме. Думаю, что в ближайшее время мы попробуем провести первые такие поверки… В следующем году, если это будет поддержано, попробуем это реализовать уже в рамках общенационального решения», - пояснил Абрамов. Он подчеркнул, что речь идет о проверке счетчиков без их замены.

Росстандарт уже приступил к обсуждению этой инициативы с Минстроем Минпромторгом . В ведомстве считают, что это «будет дешевле и быстрее», а также позволит исключить мошенничество.

Ранее СМИ сообщили, что в России появился новый вид мошенничества: злоумышленники начали «проверять» счетчики воды вне графика. Мошенники убеждают собственников квартир, что срок эксплуатации их счетчика истек, поэтому необходимо вызвать мастера для проверки исправности устройства. Услуга вызова платная. Жертвами преступников часто становятся пенсионеры. Из-за этого главе Минпромторга Денису Мантурову пришлось лично объяснить гражданам, что у них нет обязанности проверять счетчики ежегодно.

Поверка счетчика горячей воды производится через четыре года, а холодной - через шесть лет. Заниматься поверкой счетчиков могут только организации, имеющие сертификат Ростеста.