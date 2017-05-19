Главные события у вас в почте
Главные события пятницы
Вслед за абонентами «МегаФона» о сбоях в сетях мобильной связи сообщили клиенты «Билайна» и Yota. Проблемы с доступом к связи наблюдаются по всей России, сообщается на портале Каждыйсбой.ru.
«Конечно, покинет»: Мутко прокомментировал отставку Исинбаевой
Российский вице-премьер Виталий Мутко подтвердил отставку олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Р-Спорт».
Суд обязал родных Фриске вернуть 21,6 млн «Русфонду»
Фото: РИА Новости
Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда», передает корреспондент РАИ Новости из зала суда.
Россиян предупредили о подорожании продуктов
Банк России заявил, что в ближайшее время в стране ожидается повышение цен на продукты питания. Об этом сообщается в новом выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».
"Новая русская": Клинтон заподозрили в связях с Россией
Больше половины граждан США считают, что расследование о связях с Россией должно коснуться не только американского президента Дональда Трампа, но и его бывшей соперницы по выборам Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного центром общественного мнения Rasmussen Reports.
Собянин: «молчунов» снесут в последнюю очередь
Пятиэтажки, жители которых не приняли участие в голосовании по программе реновации, снесут в последнюю очередь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости в пятницу, 19 мая.
Российского контрактника оштрафовали за потерянный в Сирии автомат
Фото: EPA
Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько, потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.
Британская полиция предупредила Ассанжа об аресте
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по-прежнему ждет арест, если он покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, завили в британской полиции. Об этом сообщает The Independent.
Центральный банк России Wikileaks Вымпелком Yota Еще 1 тег
Виталий Мутко Артем Хилько Жанна Фриске Сергей Собянин Еще 2 тега
Оставить комментарий
Последние новости
-
Коммерсант
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
RT на русском