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Главные события пятницы

Куда уходит Исинбаева, россияне без сотовой связи и другие события дня
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Сбой федерального масштаба: абоненты Мегафон, Билайн, Yota сидят без связи
Вслед за абонентами «МегаФона» о сбоях в сетях мобильной связи сообщили клиенты «Билайна» и Yota. Проблемы с доступом к связи наблюдаются по всей России, сообщается на портале Каждыйсбой.ru.
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«Конечно, покинет»: Мутко прокомментировал отставку Исинбаевой
Российский вице-премьер Виталий Мутко подтвердил отставку олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Р-Спорт».
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Суд обязал родных Фриске вернуть 21,6 млн «Русфонду»

Фото: РИА Новости

Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда», передает корреспондент РАИ Новости из зала суда.
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Россиян предупредили о подорожании продуктов
Банк России заявил, что в ближайшее время в стране ожидается повышение цен на продукты питания. Об этом сообщается в новом выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».
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"Новая русская": Клинтон заподозрили в связях с Россией
Больше половины граждан США считают, что расследование о связях с Россией должно коснуться не только американского президента Дональда Трампа, но и его бывшей соперницы по выборам Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного центром общественного мнения Rasmussen Reports.
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Собянин: «молчунов» снесут в последнюю очередь
Пятиэтажки, жители которых не приняли участие в голосовании по программе реновации, снесут в последнюю очередь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости в пятницу, 19 мая.
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Российского контрактника оштрафовали за потерянный в Сирии автомат

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Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько, потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.
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Британская полиция предупредила Ассанжа об аресте

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по-прежнему ждет арест, если он покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, завили в британской полиции. Об этом сообщает The Independent.
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Reuters РИА Новости
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