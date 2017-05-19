Главные события пятницы

Сбой федерального масштаба: абоненты Мегафон, Билайн, Yota сидят без связи

Вслед за абонентами «МегаФона» о сбоях в сетях мобильной связи сообщили клиенты «Билайна» и Yota. Проблемы с доступом к связи наблюдаются по всей России, сообщается на портале Каждыйсбой.ru.

«Конечно, покинет»: Мутко прокомментировал отставку Исинбаевой

Российский вице-премьер Виталий Мутко подтвердил отставку олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой с поста главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Р-Спорт».

Суд обязал родных Фриске вернуть 21,6 млн «Русфонду»

Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску «Русфонда», передает корреспондент РАИ Новости из зала суда.

Россиян предупредили о подорожании продуктов

Банк России заявил, что в ближайшее время в стране ожидается повышение цен на продукты питания. Об этом сообщается в новом выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».

"Новая русская": Клинтон заподозрили в связях с Россией

Больше половины граждан США считают, что расследование о связях с Россией должно коснуться не только американского президента Дональда Трампа , но и его бывшей соперницы по выборам Хиллари Клинтон. Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного центром общественного мнения Rasmussen Reports.

Собянин: «молчунов» снесут в последнюю очередь

Пятиэтажки, жители которых не приняли участие в голосовании по программе реновации, снесут в последнюю очередь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости в пятницу, 19 мая.

Российского контрактника оштрафовали за потерянный в Сирии автомат

Московский окружный военный суд приговорил рядового контрактной службы Артема Хилько , потерявшего автомат в Сирии, к штрафу. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к разбирательству.

Британская полиция предупредила Ассанжа об аресте