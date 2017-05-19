«Конечно, покинет»: Мутко прокомментировал отставку Исинбаевой

Одним из критериев Всемирного антидопингового агентства (WADA) для восстановления членства РУСАДА был уход спортсменки. «Этот критерий не направлен против Лены, это больше направлено на то, чтобы создать большую независимость этой организации», - пояснил Мутко. При этом он подчеркнул, что, по мнению российских властей, Исинбаева «ни от кого не зависит».

«Но они [WADA] исходят из того, что в набсовете РУСАДА она представляет учредителя – ОКР (Олимпийский комитет России). Вот они хотят, чтобы председатель не представлял учредителя. Пост главы набсовета она, конечно, покинет», - заключил вице-премьер.

Ранее заместитель гендиректора WADA Роб Келер заявил, что для восстановления членства в WADA РУСАДА должно выполнить четыре «неотложных» условия. По его словам, условия, в первую очередь, касаются ухода Исинбаевой из организации. По данным Келера, это должно произойти до 31 мая. Президент WADA Крейг Риди подчеркнул, что отставка спортсменки была согласовано с российской стороной.

Работа РУСАДА была приостановлена осенью 2015 года, когда WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Девятого марта 2017 года Исинбаева вновь возглавила наблюдательный совет РУСАДА. Ее досрочное переизбрание потребовалось после того, как в феврале в устав агентства были внесены изменения. Олимпийская чемпионка пообещала «биться с допингом и защищать права чистых спортсменов».