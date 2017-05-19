"Билайн" и Yota сообщили о сбое вслед за "МегаФоном"

Вслед за абонентами "МегаФона" о сбоях в сетях мобильной связи сообщили клиенты "Билайна" и Yota . Проблемы с доступом к связи наблюдаются по всей России, сообщается на портале Каждыйсбой.ru.

Абоненты "МегаФона" заявили об отсутствии связи в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Владимире, Самаре и в других городах. После этого появились сообщения о проблемах в сети Yota. "Ничего вообще нету... Ни сети, ни связи, ни интернета", - написал один из абонентов.

"В Москве и нескольких городах - временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры", - сообщается в Twitter "МегаФона".

В Москве и нескольких городах - временные сложности с голосом. Успешность дозвона снизилась на 30%. Звонки возможны через мессенджеры. — МегаФон (@megafonru) 19 мая 2017 г.

"Билайн" также сообщил, что прилагает усилия для восстановления связи.

В комментарии RT представитель "Билайна" заявил, что у оператора нет масштабных проблем с сетью, есть только локальные неполадки. «У нас сеть работает абсолютно нормально, в штатном режиме. Просто один из наших специалистов ответил по запросу пользователя о проблеме на одной базовой станции. И это, к сожалению, связали с аварией на сети «Мегафон», объединив в одну историю. Это разные истории, у нас локальная проблема на базовой станции, сеть работает нормально, полностью доступна», — сказали в пресс-службе.

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