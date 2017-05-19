Британская полиция предупредила Ассанжа об аресте

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по-прежнему ждет арест, если он покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, завили в британской полиции. Об этом сообщает The Independent.

Ранее в пятницу прокуратура Швеции решила прекратить расследование по делу об изнасиловании в отношении Ассанжа и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест. В британской полиции напомнили, что на арест Ассанжа был выдан еще один ордер за то, что основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог в 2012 году. Верховный суд Великобритании в июне 2012 года отклонил апелляцию адвокатов Ассанжа, в которой они требовали пересмотреть решение о выдаче их подзащитного Швеции. После этого Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.