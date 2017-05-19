"Новая русская": Клинтон заподозрили в связях с Россией

Больше половины граждан США считают, что расследование о связях с Россией должно коснуться не только американского президента Дональда Трампа , но и его бывшей соперницы по выборам Хиллари Клинтон . Об этом свидетельствуют результаты исследования, подготовленного центром общественного мнения Rasmussen Reports

По данным организации, 52 процента американцев считают, что отношения Хиллари Клинтон и ее мужа, экс-президента США Билла Клинтона с российскими официальными лицами «должны быть включены в расследования ФБР и Конгресса».

Среди тех, кто высказался за проверку связей Клинтонов – 69 процентов республиканцев и 37 процентов демократов.

Rasmussen Reports проводил опросы на эту тему 30 марта и 2 апреля 2017 года. В исследовании приняли участие около тысячи человек. Статистическая погрешность данных составляет +/- 3 процентных пункта, а степень достоверности – 95 процентов.

В Rasmussen Reports отметили, что, по результатам одного из предыдущих опросов, 63 процента респондентов также подозревают Клинтон в злоупотреблении служебным положением. По их мнению, некоторые действия, которые Клинтон совершала во время работы госсекретарем, были обусловлены пожертвованиями, внесенными в Фонд Клинтона.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.

Russia Today «Российским агентом» Клинтон открыто называют и некоторые американские политики. Например, член республиканской партии из штата Нью-Джерси Анна Литтл заявила, что Хиллари Клинтон стремится «расколоть» США. По словам Литтл, Клинтон «призывает граждан не поддерживать» законного избранного президента, а «ведь это позволит России расширить свое влияние», сообщает