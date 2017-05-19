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Суд взыскал с родственников Фриске в пользу "Русфонда" 21,6 млн рублей

Суд обязал родных Фриске вернуть 21,6 млн «Русфонду»
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Перовский суд Москвы взыскал 21,6 миллиона рублей с родственников Жанны Фриске по иску "Русфонда", передает корреспондент РАИ Новости из зала суда.
Суд привлек в качестве соответчиков по делу родителей Фриске и несовершеннолетнего сына в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева.
Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала сольную карьеру. Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком.
Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчете о расходовании значатся только 4,12 миллиона. Семья певицы отвергает претензии. По данным "Русфонда", после смерти певицы ее родственники отказались представить подтверждение, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.
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