Собянин предложил сносить дома «молчунов» в последнюю очередь

Пятиэтажки, жители которых не приняли участие в голосовании по программе реновации, снесут в последнюю очередь. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости в пятницу, 19 мая.

«При низкой явке не исключено, что мы скажем: дорогие граждане, давайте тогда мы ваш дом включим во вторую-третью-десятую очередь», — сказал градоначальник.

Он призвал москвичей активнее принимать участие в голосовании по включению домов в программу сноса ветхого жилья, подчеркнув, что будет учтено мнение каждого. «Не надо отсиживаться, мы не заставляем лить бетон, таскать камни, копать траншею и так далее. Просим: придите в МФЦ или [на сайт] "Активный гражданин", выскажите свое мнение: за или против», — подчеркнул Собянин.

В случае, если только 20-30 процентов жителей домов выскажут свою позицию, решение о включении объекта в программу будет сложно принимать, подчеркнул мэр. Он отметил, что отказ от голосования не выгоден ни сторонникам переселения, ни его противникам.

Собянин также заверил, что в случае, если треть жителей пятиэтажки проголосует против, «никто дом не снесет».