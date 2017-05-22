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Главные события понедельника

Ответ Захаровой Маккейну, судьба Знарка после ЧМ и другие события дня
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Россия и Турция официально сняли все ограничения в торговле
Россия и Турция 22 мая подписали заявление о двустороннем снятии торговых ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Суд в Турции вынес приговор убийце пилота Пешкова

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Суд в Турции приговорил Альпарслана Челика, предполагаемого убийцу российского пилота Су-24 Олега Пешкова, к пяти годам тюрьмы за незаконное владение оружием. Об этом сообщает Haberturk.
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В Сирии погиб российский военнослужащий

Фото: ТАСС

Два российских военных советника погибли в Сирии. Об этом РБК сообщили в организации ветеранов «Боевое братство».
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Захарова ответила оскорбившему Путина и Лаврова Маккейну
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что американский сенатор Джон Маккейн, публично обозвавший главу МИД РФ Сергея Лаврова «марионеткой убийцы», вызывает только жалость. Об этом сообщает Национальная служба новостей.
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Порошенко не приехал на саммит ОЧЭС
Президент Украины Петр Порошенко не приехал на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который проходит сегодня, 22 мая, в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.
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ВТБ снизил ставки по потребкредитам
С понедельника, 22 мая, банк ВТБ снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов примерно на 1-5 п.п. В результате этого минимальный размер процентной ставки по предложению организации «Кредит наличными» уменьшился до 13,9% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
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В Федерации хоккея рассказали о будущем тренера сборной РФ

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок не покинет свой пост до 2018 года и продолжит работу в национальной команде. Об этом сообщает «Р-Спорт».
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Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на 1,5 км
Несколько тысяч человек, по оценке корреспондента ТАСС, стоят в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца, которые накануне были доставлены из Италии в Россию. Очередь растянулась на полтора километра — от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму Христа Спасителя.
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Reuters ИТАР-ТАСС РИА Новости
МИД Банк ВТБ
Владислав Третьяк Мария Захарова Сергей Лавров Олег Пешков Еще 4 тега
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