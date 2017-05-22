Порошенко не приехал на саммит ОЧЭС

Президент Украины Петр Порошенко не приехал на саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который проходит сегодня, 22 мая, в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко должен был участвовать в заседании глав государств и премьер-министров. Его даже официально представили в делегационных списках. Однако на мероприятии украинского лидера нет, его заменяет украинский вице-премьер Степан Кубив

На саммите, приуроченном к 25-летию Организации Черноморского экономического сотрудничества, представители стран, которые входят в данное объединение, обсудят проекты в энергетике, экологии и транспорте.

Российскую делегацию на мероприятии возглавляет премьер-министр России Дмитрий Медведев

Межправительственная организация ОЧЭС объединяет 12 стран. Она была основана в 1992 году.