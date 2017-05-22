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ВТБ снизил ставки по потребкредитам
С понедельника, 22 мая, банк ВТБ снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов примерно на 1-5 п.п. В результате этого минимальный размер процентной ставки по предложению организации «Кредит наличными» уменьшился до 13,9% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Кроме того, в рамках программы кредитной организации «Рефинансирование» заем можно оформить под 12,9% годовых.
На прошлой неделе ВТБ сообщил о понижении ставок по кредитам для малого бизнеса.
Ранее сообщалось, что «Сбербанк» снизил процентные ставки по всей линейке потребительских кредитов с 1 мая 2017 года. Минимальная ставка на заем под поручительство составляет 12,9% годовых.
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