ВТБ снизил ставки по потребкредитам

С понедельника, 22 мая, банк ВТБ снижает ставки по всей линейке потребительских кредитов примерно на 1-5 п.п. В результате этого минимальный размер процентной ставки по предложению организации «Кредит наличными» уменьшился до 13,9% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Кроме того, в рамках программы кредитной организации «Рефинансирование» заем можно оформить под 12,9% годовых.

На прошлой неделе ВТБ сообщил о понижении ставок по кредитам для малого бизнеса.