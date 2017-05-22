Очередь к мощам Николая Чудотворца растянулась на полтора километра

Несколько тысяч человек, по оценке корреспондента ТАСС , стоят в очереди к мощам святителя Николая Чудотворца, которые накануне были доставлены из Италии в Россию. Очередь растянулась на полтора километра - от Крымского моста по Пречистенской набережной к храму Христа Спасителя

Люди приехали сюда несколько часов назад, чтобы быть ближе к началу очереди. "Я приехала сюда в 8 утра и стою уже больше двух часов. Настроение отличное, усталости не чувствую", - сказала корреспонденту ТАСС одна из женщин, попросившая не называть своего имени. Накануне с корреспондентом ТАСС пообщались паломники из Нижнего Новгорода и других городов России. Многие специально взяли отпуск, чтобы приехать в Москву.

Доступ верующих к мощам в храме Христа Спасителя будет осуществляться по следующему графику: 22 мая с 14:00 до 21:00, с 23 мая по 12 июля ежедневно с 8:00 до 21:00.

Очередь будет формироваться от Крымского моста, ближайшие станции метро "Парк Культуры" Кольцевой и Сокольнической линий, при этом проходы к храму от метро "Кропоткинская" перекрыты. Однако организаторы предупреждают, что в случае большого количества паломников, очередь продлят до метро "Фрунзенская" или "Воробьевы горы". Информация о фактической длине очереди будет доступна на официальном сайте принесения мощей nikola2017.ru и в соответствующих группах в социальных сетях.

Доступ к мощам будет осуществляться только в порядке общей очереди, без специальных пропусков и возможности подъезда на автотранспорте. Единственное исключение будет сделано для паломников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и грудничковыми детьми.

После 12 июля ковчег с мощами перевезут в Санкт-Петербург, где, скорее всего, он будет размещен в Александро-Невской лавре до 28 июля.