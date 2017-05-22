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СМИ: в Сирии погбили двое российских военных

В Сирии погиб российский военнослужащий
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Два российских военных советника погибли в Сирии. Об этом РБК сообщили в организации ветеранов «Боевое братство».
По данным организации, погибли капитан Евгений Константинов и майор Александр Складан. Константинов пытался спасти Складана во время отступления сирийской армии.
Россияне были направлены советниками для оказания помощи командованию войск сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих. Они принимали непосредственное участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов.
Издание &quot;Город на Бире&quot; сообщает, что Константинов был похоронен 7 мая в Новосибирске, где проживают его родители. Посмертно он представлен к награждению орденом Мужества.
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