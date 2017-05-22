СМИ: в Сирии погбили двое российских военных

Два российских военных советника погибли в Сирии. Об этом РБК сообщили в организации ветеранов «Боевое братство».

По данным организации, погибли капитан Евгений Константинов и майор Александр Складан. Константинов пытался спасти Складана во время отступления сирийской армии.

Россияне были направлены советниками для оказания помощи командованию войск сирийской армии в обучении и воспитании военнослужащих. Они принимали непосредственное участие в планировании и проведении операций по ликвидации террористов.