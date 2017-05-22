Захарова поведала о жалости к Маккейну

«Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало - яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций», - рассказала Захарова.

Сообщалось, что американский сенатор, комментируя встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом , которая состоялась в Вашингтоне 10 мая, заявил, что «марионетке бандита и убийцы», «пропагандисту и приспешнику» Путина «нечего делать в овальном кабинете».

Ранее Маккейн обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы в США и в том, что РФ наносит удары по мирным объектам в Сирии, которые не относятся к боевикам. Сенатор также настаивает на введении новых санкций против РФ.