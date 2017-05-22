Главные события у вас в почте
Захарова поведала о жалости к Маккейну
Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что американский сенатор Джон Маккейн, публично обозвавший главу МИД РФ Сергея Лаврова «марионеткой убийцы», вызывает только жалость. Об этом сообщает Национальная служба новостей.
«Видимо, своих политических деятелей Маккейну мало - яда вырабатывается намного больше. Кроме жалости Маккейн уже давно не вызывает никаких эмоций», - рассказала Захарова.
Сообщалось, что американский сенатор, комментируя встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась в Вашингтоне 10 мая, заявил, что «марионетке бандита и убийцы», «пропагандисту и приспешнику» Путина «нечего делать в овальном кабинете».
Ранее Маккейн обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы в США и в том, что РФ наносит удары по мирным объектам в Сирии, которые не относятся к боевикам. Сенатор также настаивает на введении новых санкций против РФ.
Оставить комментарий