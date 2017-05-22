Россия и Турция договорились о снятии ограничений в торговле

Россия и Турция 22 мая подписали заявление о двустороннем снятии торговых ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс».

В январе 2016 года из-за сбитого Турцией Су-24 Россия ввела ограничения на ввоз некоторых турецких продуктов. Под запрет попало примерно 60 процентов импортировавшегося в РФ продовольствия, в том числе огурцы и томаты. Когда конфликт был разрешен, на российский рынок вернулись цитрусовые, лук, цветная капуста, гвоздики и брокколи. Однако томаты и после этого оставались под запретом. В середине марта Турция запретила России ввозить продукцию с нулевыми ставками пошлин, в том числе зерно.

После прошедших в мае 2017 года в Сочи переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было решено снять ограничения в торговле между двумя странами. Путин тогда заявил, что любые ограничения «разрушают экономику» и в конечном итоге вредят самим российским производителям, а потому решено отменить санкции в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, текстиль, услуги и использование в России турецкой рабочей силы.

В то же время запрет на поставки в Россию турецких помидоров пока останется в силе, сказал Путин, объяснив это интересами сельхозпроизводителей. Кроме того, из-за угрозы терактов пока будет действовать визовый режим въезда в Россию для граждан Турции.