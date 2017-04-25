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Главные события вторника

Древние записи о глобальной катастрофе, «киевский блэкаут» ЛНР и другие события дня
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Россия решит проблему с "киевским блэкаутом» ЛНР
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины Борис Грызлов заявил, что РФ будет поставлять в Луганскую область электроэнергию в рамках гуманитарной поддержки. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Песков оправдал Собянина в вопросе реновации жилья
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что москвичам не надо переживать по поводу нарушения своих прав в связи с реновацией жилья. По его словам, администрация города готова ответить на все вопросы жителей столицы. Об этом сообщает РИА Новости.
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Ле Пен покинула пост лидера "Национального фронта»
Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен сказала, что уйдет с поста главы партии «Национальный фронт», сообщает Le Figaro. В эфире телеканала France-2 она пообещала быть выше партийных интересов и уйти с поста главы «Национального фронта». Марин Ле Пен также заявила, что она является «кандидатом, который защитит Францию».
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Каспийский флот поднят по тревоге
Начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев заявил, что во вторник, 25 апреля, на Каспийском флоте началась внезапная проверка боевой готовности. Об этом сообщает РИА Новости.
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Сбербанк назвал главные страхи россиян
Коррупция в стране остается главным поводом для беспокойства населения, и озабоченность ею находится на максимуме за два года; опасениями, связанными с безработицей, также по-прежнему охвачены более половины россиян, следует из сообщения пресс-службы Сбербанка по результатам исследования потребительских настроений в начале года.
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Демушкину дали 2,5 года колонии
Нагатинский суд Москвы во вторник назначил 2,5 года колонии общего режима националисту Дмитрию Демушкину за опубликованную в социальной сети картинку экстремистского содержания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Charlie Hebdo высмеял Макрона и его жену
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит. Рисунок опубликован на сайте издания.
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Турецкие ВВС по ошибке нанесли удар по союзникам
В результате удара ВВС Турции на сирийско-иракской границе погибли пять бойцов «Пешмерга», являющихся союзниками Анкары. Об этом сообщает Reuters.
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В организме погибшего актера из "Интернов" обнаружили наркотики
В результате экспресс-анализа эксперты обнаружили в организме выпавшего из окна пятого этажа актера сериала «Интерны» Казимира Лиске наркотики. По данным специалистов, мужчина употреблял марихуану. Об этом сообщает life.ru.
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Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Фото: Martin B. Sweatman / Dimitrios Tsikritsis / phys.org

Британские ученые заявили, что нашли в Турции древние артефакты с рисунками, символизирующими последствия глобальной катастрофы. Об этом сообщает Phys.org.
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