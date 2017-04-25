Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм

Нагатинский суд Москвы во вторник назначил 2,5 года колонии общего режима националисту Дмитрию Демушкину за опубликованную в социальной сети картинку экстремистского содержания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, судья согласился с требованием прокуратуры , которая просила для националиста как раз 2,5 года колонии. Защита настаивала на оправдании: своей вины Демушкин не признает.

По версии следствия, в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в социальную сети фотографию, касающуюся "Русского марша". Эта картинка, согласно экспертизе, содержит "лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды, либо ненависти по этоношению к группе лиц, выделяемой о национальности (нерусские)".

Сам Демушкин утверждает, что указанное изображение является фотографией согласованного с властями баннера, с которым в колонне прошли участники марша.