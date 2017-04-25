Charlie Hebdo высмеял Макрона и его жену

В верхней части карикатуры написано: «Макрон - фаворит. Дождь из голосов поддержки». На переднем плане его супруга говорит: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».

Брижит Макрон старше мужа на 24 года. Она была его учительницей французского языка. Когда они познакомились, будущему кандидату в президенты было 15 лет. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от ее первого брака.

Жена играет активную роль в кампании Макрона, помогая ему составлять выступления и формировать повестку дня.