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Charlie Hebdo высмеял Макрона и его жену
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру на кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит. Рисунок опубликован на сайте издания.
В верхней части карикатуры написано: «Макрон - фаворит. Дождь из голосов поддержки». На переднем плане его супруга говорит: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».
Брижит Макрон старше мужа на 24 года. Она была его учительницей французского языка. Когда они познакомились, будущему кандидату в президенты было 15 лет. Общих детей у пары нет, но Макрон усыновил троих детей от ее первого брака.
Жена играет активную роль в кампании Макрона, помогая ему составлять выступления и формировать повестку дня.
Ранее бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента страны, набрав 23,75 процента голосов. Его главную соперницу – лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен - в первом туре поддержали 21,53 процента избирателей. Таким образом, во второй тур выборов они проходят вдвоем. Голосование состоится 7 мая. Ле Пен — лидер консервативного движения, выступающего за ограничение миграции и выход Франции из Евросоюза. Макрон является сторонником евроинтеграции.
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