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Марин Ле Пен заявила об уходе с поста главы «Национального фронта»
Кандидат в президенты Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен сказала, что уйдет с поста главы партии «Национальный фронт», сообщает Le Figaro. В эфире телеканала France-2 она пообещала быть выше партийных интересов и уйти с поста главы «Национального фронта». Марин Ле Пен также заявила, что она является «кандидатом, который защитит Францию».
Напомним, во Франции начался решающий этап гонки за президентское кресло. Вышедшие во второй тур кандидаты — глава движения «Вперед!» центрист Эмманюэль Макрон и лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен — синхронно пообещали «объединить всех французов» и теперь попытаются заручиться поддержкой максимального числа сторонников тех политиков, которые 23 апреля выбыли из соревнования.
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