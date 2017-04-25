Эксперты обнаружили в организме Лиске наркотики

В результате экспресс-анализа эксперты обнаружили в организме выпавшего из окна пятого этажа актера сериала «Интерны» Казимира Лиске наркотики. По данным специалистов, мужчина употреблял марихуану. Об этом сообщает life.ru

Отмечается, что других тяжелых наркотических веществ в его организме не было обнаружено.

Изначально следователи предполагали, что Лиске могли вытолкнуть из окна. Однако позже сотрудники правоохранительных органов отказались от данной версии.

В понедельник, 24 апреля, актер выпал из окна дома на Восточной улице. Медики прооперировали 34-летнего мужчину, но он так и не пришел в сознание и скончался в больнице.

По факту его гибели правоохранители начали доследственную проверку.