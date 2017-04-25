Турецкие ВВС по ошибке нанесли удар по союзникам

В результате удара ВВС Турции на сирийско-иракской границе погибли пять бойцов «Пешмерга», являющихся союзниками Анкары. Об этом сообщает Reuters

По данным агентства, они стали жертвами «ошибки». Турецкие ВВС планировали нанести удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в стране считается террористической группировкой.

Ранее сообщалось, что турецкая авиация сбросила бомбы неподалеку от горного хребта Синджар на северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии. По данным Анкары, члены РПК поставляли в Турцию из этого района оружие, взрывчатку и боеприпасы. Также оттуда в Турцию могли проникнуть те, кто участвовал в нападениях на пограничные посты и организовал теракт в Диярбакыре.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами. За это время в результате боевых действий погибли более 40 тысяч человек.