Россия поставит электроэнергию в Луганск

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины Борис Грызлов заявил, что РФ будет поставлять в Луганскую область электроэнергию в рамках гуманитарной поддержки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, данное решение о прекращении подачи электроэнергии было политически мотивировано Киевом и противоречит Минским соглашениям.

Грызлов также отметил, что данная ситуация «фактически отторгает» некоторые районы от Украины, которая не готова считать жителей Донбасса равноправными гражданами.

В ночь на вторник, 25 апреля, Луганск остался без электроснабжения. Однако подачу электроэнергии местные энергетики восстановили менее чем через час после отключения.

Ранее директор «ЛЭО» Владимир Грицай заявил, что со среды, 25 апреля, Украина прекращает поставлять электроэнергию в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.