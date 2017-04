Главные события пятницы

Разведки пяти стран проведут секретную встречу

В эти выходные в Новой Зеландии в Квинстауне планируется секретная встреча представителей разведок соглашения Five Eyes. Об этом сообщает The New Zeland Herald.

Число жертв теракта в Петербурге увеличилось

В Санкт-Петербурге скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в метро, сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Атаку на автобус "Боруссии" мог организовать выходец из РФ

Полиция Германии заподозрила выходца из России в организации взрывов, произошедших рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия». Об этом сообщает Spiegel.

Орешкин анонсировал падение рубля

Во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля. Об этом в пятницу, 21 апреля, в ходе Красноярского экономического форума заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».

Лукашенко пригрозил ЕС ответными санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления с посланием парламенту и гражданам страны заявил, что Минск готов выступить против Евросоюза с ответными санкциями. Об этом сообщает «Российская газета».

Принят закон о переходе к новой банковской системе

Закон, предусматривающий разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями, принят Госдумой в третьем чтении. Документ вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования.

В Кремле прокомментировали ролики о Навальном-Гитлере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что авторами видеороликов, в которых оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с лидером нацистской Германии Гитлером, могут быть сторонники блогера. Он отметил, что Кремль «такими делами не занимается». Об этом сообщает «Лента.ру».

Россия укрепит защиту от ядерной угрозы

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время Россия сосредоточится на укреплении объектов ядерного сдерживания. Об этом сообщает «Звезда».

ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России

Европейская служба внешних действий заявила, что российские представители «Свидетелей Иеговы» должны обладать такими же правами, как и другие религиозные организации в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Определились пары полуфинальной стадии Лиги чемпионов