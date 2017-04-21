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Главные события пятницы

Секретная встреча разведок, Кремль о Навальном-Гитлере и другие события дня
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Разведки пяти стран проведут секретную встречу
В эти выходные в Новой Зеландии в Квинстауне планируется секретная встреча представителей разведок соглашения Five Eyes. Об этом сообщает The New Zeland Herald.
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Число жертв теракта в Петербурге увеличилось

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В Санкт-Петербурге скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в метро, сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
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Атаку на автобус "Боруссии" мог организовать выходец из РФ
Полиция Германии заподозрила выходца из России в организации взрывов, произошедших рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия». Об этом сообщает Spiegel.
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Орешкин анонсировал падение рубля

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Во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля. Об этом в пятницу, 21 апреля, в ходе Красноярского экономического форума заявил министр экономического развития Максим Орешкин, передает «Интерфакс».
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Лукашенко пригрозил ЕС ответными санкциями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего выступления с посланием парламенту и гражданам страны заявил, что Минск готов выступить против Евросоюза с ответными санкциями. Об этом сообщает «Российская газета».
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Принят закон о переходе к новой банковской системе
Закон, предусматривающий разделение кредитных организаций на банки с базовой и универсальной лицензиями, принят Госдумой в третьем чтении. Документ вступит в силу спустя 30 дней после официального опубликования.
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В Кремле прокомментировали ролики о Навальном-Гитлере
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что авторами видеороликов, в которых оппозиционер Алексей Навальный сравнивается с лидером нацистской Германии Гитлером, могут быть сторонники блогера. Он отметил, что Кремль «такими делами не занимается». Об этом сообщает «Лента.ру».
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Россия укрепит защиту от ядерной угрозы
Глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время Россия сосредоточится на укреплении объектов ядерного сдерживания. Об этом сообщает «Звезда».
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ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России

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Европейская служба внешних действий заявила, что российские представители «Свидетелей Иеговы» должны обладать такими же правами, как и другие религиозные организации в стране. Об этом сообщает ТАСС.
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Определились пары полуфинальной стадии Лиги чемпионов

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Определились пары полуфинальной стадии Лиги чемпионов — 2016/17. За выход в финал турнира мадридский «Реал» поборется с соседями из «Атлетико».
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