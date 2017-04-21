Орешкин анонсировал ослабление рубля

Во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля. Об этом в пятницу, 21 апреля, в ходе Красноярского экономического форума заявил министр экономического развития Максим Орешкин , передает «Интерфакс».

«Был сезонный сильный платежный баланс, был приток капитала в первом квартале. Это привело к отклонениям. То, что мы ожидаем — второй-третий квартал — платежный баланс будет существенно хуже, и рубль естественным образом скорректируется», — приводит агентство его слова.

Чиновник также отметил, что в базовом прогнозе Минэкономразвития курс доллара в конце 2017 года составляет 68 рублей при падении цен на нефть до 40 долларов за баррель. Если нефтяные котировки сохранятся на текущем уровне, то американская валюта будет стоить 62-63 рубля.

По информации на 15:25 мск, доллар стоил 56,30 рубля. Нефть Brent при этом торговалась около отметки 52,94 доллара за баррель.