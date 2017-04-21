Лукашенко пригрозил ЕС ответными санкциями

«Нас не пускают на рынки Евросоюза. Почему мы не защищаем свой, почему мы абсолютно симметрично и адекватно не показали ценность Белоруссии?», - сказал Лукашенко.

Также глава государства отметил, что ждет от правительства Белоруссии «конкретных действий».

По словам Лукашенко, страна должна идти на традиционные рынки, и прежде всего на российский, так как «белорусская экономика востребована в России».

Лукашенко не уточнил, какие санкции может ввести Белоруссия.