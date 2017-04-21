Россия укрепит защиту от ядерной угрозы

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что в ближайшее время Россия сосредоточится на укреплении объектов ядерного сдерживания. Об этом сообщает «Звезда».

По его словам, согласно проекту перевооружения, в стране построят около двух тысяч новых объектов военной инфраструктуры. Он отметил, что появятся новые объекты, где разместят средства ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования.

«В их состав входят 129 укрупненных объектов и шесть аэродромов дальней авиации. Кроме того, предусмотрено развитие сети связи и боевого управления», - сказал Шойгу.

Министр рассказал, что военное ведомство намерено обустроить 33 российских аэродрома оперативно-тактической авиации, причального фронта пунктов базирования ВМФ, а также места, где размещены ракетные комплексы "Искандер", "Бал" и "Бастион".

В пятницу, 21 апреля, генерал армии Сергей Шойгу проводит заседание коллегии Министерства обороны. В ходе встречи обсуждается выполнение указов президента России Владимира Путина и развитие наземной космической инфраструктуры.