Полиция Германии заподозрила выходца из России в организации взрывов, произошедших рядом с автобусом футбольного клуба «Боруссия». Об этом сообщает Spiegel

По данным издания, речь идет о 28-летнем Сергее В. Его якобы задержали в Баден-Вюртемберге рано утром 21 апреля и предъявили обвинение в покушении на убийство.

По информации Генпрокуратуры Германии, у Сергея В. двойное гражданство - российское и немецкое. Сейчас правоохранители разыскивают двух его предполагаемых сообщников.

По предварительным данным, 11 апреля обвиняемый купил 15 тысяч опционных сертификатов «Боруссии» на сумму 78 тысяч евро. Покупку он совершил на деньги, взятые в кредит 3 апреля. Поводом для организации взрыва могла стать «жажда наживы»: по версии следствия, мужчина рассчитывал заработать около 3,9 миллиона евро на курсе акций после теракта.

Bild отмечает, что сотрудники гостиницы, расположенной рядом с местом взрыва, обратили внимание на «странного русского». Когда началась эвакуация из-за теракта, этот человек решил не покидать отель, а пошел в ресторан и заказал себе ужин. Кроме того, окна его номера выходили на место происшествия.