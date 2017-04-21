Число жертв теракта в Петербурге увеличилось

В Санкт-Петербурге скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в метро, сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина

21.04.2017 в НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжёлом состоянии, скончалась женщина 1960 г.р., пострадавшая в теракте 03.04.2017 — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 21 апреля 2017 г.

По ее данным, женщина 1960 года рождения умерла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Она находилась в крайне тяжелом состоянии.

Таким образом, число погибших в результате взрыва выросло до 16 человек, включая смертника.