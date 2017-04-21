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Число жертв теракта в Петербурге увеличилось

Число жертв теракта в Петербурге увеличилось
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В Санкт-Петербурге скончалась еще одна пострадавшая в результате теракта в метро, сообщила в Twitter вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.
По ее данным, женщина 1960 года рождения умерла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Она находилась в крайне тяжелом состоянии.
Таким образом, число погибших в результате взрыва выросло до 16 человек, включая смертника.
Происшествия Санкт-Петербург
Анна Митянина
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