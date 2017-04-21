СМИ: Секретная встреча спецслужб пяти стран состоится на выходных в Новой Зеландии

Представители разведок соглашения Five Eyes приедут в Новую Зеландию, чтобы провести там секретную встречу.

Как сообщает The New Zeland Herald, в мероприятии примут участие 15 спецслужб из США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. В частности, на встречу приедут директор ФБР Джеймс Коми и глава ЦРУ Майку Помпео.

Информацию о проводимом мероприятии уже подтвердил представитель премьер-министра Новой Зеландии Билл Инглиш. Он заявил, что на событие в новозеландский Квинстаун приедут высокопоставленные чиновники, но отказался уточнять детали.

Он также отказался комментировать то, какова будет тема мероприятия, сославшись на меры безопасности.