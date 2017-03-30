Главные события четверга

Путин прокомментировал несогласованные митинги в России

Владимир Путин назвал коррупцию в России «достаточно серьезной проблемой» и выступил за «последовательную борьбу» с ней. Слова российского президента передает РИА Новости.

Медведев подписал антидопинговое постановление

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о перечне веществ и методов, которые запрещено использовать российским спортсменам. Об этом сообщает РИА Новости.

Испанский посол объяснился за высказывания в адрес Путина

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Испанский посол Херардо Бугайо Оттоне, который ранее возмутил Москву своими высказываниями по поводу России и президента РФ Владимира Путина, объяснил свою резкую критику неточным переводом. Об этом сообщает El País.

Доллар упал до минимума с июля 2015 года

Доллар обновил минимум с июля 2015 г., опустившись ниже отметки 56,55 руб. в начале торгов на Московской бирже в условиях роста цен на нефть.

Путин призвал в армию 142 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в апреле — июле 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Аляска захотела войти в состав России

Аляска была бы более развитым регионом с точки зрения безопасности, если бы ей управляла Россия. С таким заявлением выступил советник по арктической политике правительства штата Крейг Флинер . Его слова передает РИА Новости.

ЧП в Домодедово: пожарная машина протаранила людей

На дороге, ведущей в московский аэропорт Домодедово , пожарная машина въехала в остановку. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в реанимацию, состояние двоих из них оценивается как критическое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Скончался Алексей Абрикосов