Главные события четверга

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Фото: Light Feather Photo
Путин прокомментировал несогласованные митинги в России
Владимир Путин назвал коррупцию в России «достаточно серьезной проблемой» и выступил за «последовательную борьбу» с ней. Слова российского президента передает РИА Новости.
Медведев подписал антидопинговое постановление
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о перечне веществ и методов, которые запрещено использовать российским спортсменам. Об этом сообщает РИА Новости.
Испанский посол объяснился за высказывания в адрес Путина
Фото: youtube.com
Испанский посол Херардо Бугайо Оттоне, который ранее возмутил Москву своими высказываниями по поводу России и президента РФ Владимира Путина, объяснил свою резкую критику неточным переводом. Об этом сообщает El País.
Доллар упал до минимума с июля 2015 года
Доллар обновил минимум с июля 2015 г., опустившись ниже отметки 56,55 руб. в начале торгов на Московской бирже в условиях роста цен на нефть.
Путин призвал в армию 142 тысячи человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в апреле — июле 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Аляска захотела войти в состав России
Аляска была бы более развитым регионом с точки зрения безопасности, если бы ей управляла Россия. С таким заявлением выступил советник по арктической политике правительства штата Крейг Флинер. Его слова передает РИА Новости.
ЧП в Домодедово: пожарная машина протаранила людей
На дороге, ведущей в московский аэропорт Домодедово, пожарная машина въехала в остановку. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в реанимацию, состояние двоих из них оценивается как критическое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
Скончался Алексей Абрикосов
В возрасте 88 лет скончался советский и американский физик-теоретик академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов. О его смерти рассказал бывший министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
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