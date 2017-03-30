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Главные события четверга

Новый антирекорд доллара, «возвращение» Аляски и другие события дня
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Путин прокомментировал несогласованные митинги в России
Владимир Путин назвал коррупцию в России «достаточно серьезной проблемой» и выступил за «последовательную борьбу» с ней. Слова российского президента передает РИА Новости.
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Медведев подписал антидопинговое постановление

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о перечне веществ и методов, которые запрещено использовать российским спортсменам. Об этом сообщает РИА Новости.
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Испанский посол объяснился за высказывания в адрес Путина

Фото: youtube.com

Испанский посол Херардо Бугайо Оттоне, который ранее возмутил Москву своими высказываниями по поводу России и президента РФ Владимира Путина, объяснил свою резкую критику неточным переводом. Об этом сообщает El País.
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Доллар упал до минимума с июля 2015 года

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Доллар обновил минимум с июля 2015 г., опустившись ниже отметки 56,55 руб. в начале торгов на Московской бирже в условиях роста цен на нефть.
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Путин призвал в армию 142 тысячи человек

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в апреле — июле 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Аляска захотела войти в состав России
Аляска была бы более развитым регионом с точки зрения безопасности, если бы ей управляла Россия. С таким заявлением выступил советник по арктической политике правительства штата Крейг Флинер. Его слова передает РИА Новости.
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ЧП в Домодедово: пожарная машина протаранила людей

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На дороге, ведущей в московский аэропорт Домодедово, пожарная машина въехала в остановку. В результате один человек погиб, четверо госпитализированы в реанимацию, состояние двоих из них оценивается как критическое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
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Скончался Алексей Абрикосов
В возрасте 88 лет скончался советский и американский физик-теоретик академик РАН, лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов. О его смерти рассказал бывший министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
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