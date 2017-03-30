Испанский посол в Киеве объяснил свои слова о России

Испанский посол Херардо Бугайо Оттоне, который ранее возмутил Москву своими высказываниями по поводу России и президента РФ Владимира Путина , объяснил свою резкую критику неточным переводом. Об этом сообщает El País.

По словам дипломатического источника в Мадриде, посол Бугайо объяснил, что 22 марта на заседании пресс-клуба «Дипломаты без галстуков» он воспользовался услугами переводчика. Однако его слова были вырваны из общего контекста и неверно переведены.

Ранее агентство "Укринформ" опубликовало заявления испанского посла о том, что санкции по отношению к РФ должны быть жестче, а Минские соглашения по украинскому конфликту невозможны.

«Совершенно четко понятно, что, когда на Украине будет покончено с коррупцией и наступит верховенство права, это будет означать стопроцентное поражение Путина», - цитирует издание Херардо Бугайо Оттоне.