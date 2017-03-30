Доллар упал до минимума с июля 2015 года

Доллар обновил минимум с июля 2015 г., опустившись ниже отметки 56,55 руб. в начале торгов на Московской бирже в условиях роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС по 56,40 руб. (на 21 коп. ниже уровня предыдущего закрытия). Курс евро составил 60,64 руб. (на 28,75 коп. ниже отметки предыдущего закрытия). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 24,5 коп. - до 58,31 руб. Доллар при этом оказался на 62,4 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 84,47 коп. ниже официального курса. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 мск выросла на 0,17% - до $52,6 за баррель. Цены фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысилась на 0,34% - до $49,68 за баррель. Накануне цена WTI выросла на 2,4%, Brent - на 2,1%.