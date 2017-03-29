Аляска захотела войти в состав России

Аляска была бы более развитым регионом с точки зрения безопасности, если бы ей управляла Россия. С таким заявлением выступил советник по арктической политике правительства штата Крейг Флинер . Его слова передает РИА Новости

«Россия видела в Аляске стратегической регион, а они бы (РФ — Рамблер/новости) так ее и рассматривали, в основном, из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы более развит», — заявил Флинер.

По словам Флинера, под управлением Москвы в регионе развивалась бы добыча нефти, газа и минеральных ресурсов.

Однако политик подчеркнул, что не считает возможным возвращение Аляски в состав России: в первую очередь, против подобного развития событий выступили бы сами жители штата.

Одним из возможных направлений сотрудничества между Россией и штатом Аляской Флинер назвал мониторинг и слежение за судами, а также помощь терпящим бедствие судам в Беренговом море.

Южное побережье Аляски было открыто в 1741 году Второй Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Аляска была продана США императором Александром II в марте 1867 года. Общая сумма сделки равнялась семи миллионам 200 тысячам долларов золотом.