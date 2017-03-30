Медведев подписал антидопинговое постановление

«Сейчас мы утверждаем конкретный перечень этих веществ и манипуляций. Этот документ уже утвержден и должен применяться», - подчеркнул глава правительства.

По словам Медведева, в перечне «идет речь о допинге и недобросовестной конкуренции», а также о «ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют с анализами крови, проводят <…> генный допинг».

В качестве одной из целей документа премьер назвал усиление ответственности тренеров, врачей и других специалистов, которые участвуют в подготовке атлетов.

Медведев напомнил, что в 2016 году также была введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к допингу и противоправным действиям.