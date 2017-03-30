Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Медведев подписал антидопинговое постановление
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о перечне веществ и методов, которые запрещено использовать российским спортсменам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас мы утверждаем конкретный перечень этих веществ и манипуляций. Этот документ уже утвержден и должен применяться», - подчеркнул глава правительства.
По словам Медведева, в перечне «идет речь о допинге и недобросовестной конкуренции», а также о «ситуациях, когда спортсмена склоняют к использованию запрещенных веществ, манипулируют с анализами крови, проводят <…> генный допинг».
В качестве одной из целей документа премьер назвал усиление ответственности тренеров, врачей и других специалистов, которые участвуют в подготовке атлетов.
Медведев напомнил, что в 2016 году также была введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к допингу и противоправным действиям.
Проблема допинга в России стала широко обсуждаться после публикации доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Во второй части этого документа, представленной Маклареном в декабре прошлого года, содержится информация об «институциональном заговоре» властей и причастности российских чиновников к манипуляциям с допинг-пробами.
Оставить комментарий