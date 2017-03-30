Путин подписал указ о весеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в апреле - июле 2017 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, на военную службу планируется призвать 142 тысячи человек. Документ также предусматривает увольнение солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых закончился.

Путин поручил правительству, органам исполнительной власти российских регионов и призывным комиссиям обеспечить исполнение указа. Весенний призыв будет идти с 1 апреля по 15 июля.

Весной 2016 года в армию отправились 155 тысяч человек. Призыву на военную службу подлежат граждане России от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.