Путин рассказал о борьбе с коррупцией в России

Россия последовательно борется с коррупцией, считает это серьезной проблемой и для РФ, и для других стран, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.

"Что касается наших внутриполитических событий, мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас — кстати говоря, в последнее время меньшей, судя в том числе по опросам общественного мнения — и для других стран. Это актуально, и мы это делаем. Я лично выступаю за то, чтобы вопросы по борьбе с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности. И позитивно всегда воспринимаю это внимание со стороны людей к этим проблемам", — сказал Путин.