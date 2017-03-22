Главные события среды

Госдума запретила переводить деньги из России на Украину

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.

"Нафтогазу" грозит банкротство после суда с "Газпромом"

«Нафтогаз Украины» в случае проигрыша «Газпрому» в Стокгольмском арбитраже будет банкротом, компании придется распродавать активы, за исключением ГТС, которая принадлежит государству, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в ходе онлайн-конференции.

CIT: В Сирии погибли девять россиян

С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, работавших в частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Читать далее

В армии США проговорились о вводе войск на Украину

На официальном сайте армии США army.mil была опубликована новость о том, что американские военнослужащие готовятся к развертыванию на Украине.

В Севастополе объявлен режим ЧС

Фото: Сайт правительства Севастополя

В Севастополе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Данная мера была принята в связи с провалом дорожного полотна на важнейшей трассе Крыма. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

CNN: «Аль-Каиды» планирует подрывать пассажирские самолеты

Террористы из запрещенной в России «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» планируют новые взрывы в пассажирскую самолетах, разрабатывая методы проноса взрывчатых веществ внутри аккумуляторных отсеков ноутбуков и планшетных компьютеров, а также внутри самих батарей, передает CNN, ссылаясь на источники в американской администрации.

Назначен и.о. главы РАН

В среду, 22 марта, в связи с плановым обследованием президента РАН Владимира Фортова на должность исполняющего обязанности главы Российской академии наук был назначен вице-президент РАН Валерий Козлов . Об этом сообщает «Интерфакс».

Гонщик на Gelandewagen устроил «беспредел» на Новом Арбате

Фото: Скриншот видео

Интернет-пользователей возмутило поведение мужчины на Gelandewagen, устроившего гонки по разделительной полосе на Новом Арбате. Запись с видеорегистратора автомобиля попала в распоряжение Life.