"Нафтогаз" станет банкротом в случае проигрыша "Газпрому" в суде

На вопрос о том, что будет в случае проигрыша компании в Стокгольмском арбитраже, он ответил, что Украина как государство не пострадает, но пострадает компания "Нафтогаз", ей придется объявить банкротство. "Мы не хотим проигрывать "Газпрому", даже если будет решение, это будет обязательства "Нафтогазу", а не государству, "Нафтогаз" просто будет банкротом, активы в таком случае будут распродаваться", — сказал Витренко.

При этом, отвечая на вопрос, может ли в таком случае быть продана ГТС Украины, он отверг такой вариант, поскольку ГТС находится в госсобственности. "Нет", — сказал он о возможности продажи ГТС.

Витренко напомнил, что решение суда по газовому контакту ожидается до конца апреля, а по транзитному контакту – до конца июня. "Еще идет много работы со стороны "Газпрома", работа кипит, хотя мы видим, что решение должно быть в следующем месяце", — сказал представитель компании.

При этом он считает, что Стокгольмский арбитраж не отменит газовые контракты с "Газпромом", и они будут действовать до 2019 года. "Возможны разные решения, но мы не ждем решения арбитража, что контракт прекращает свое действие, скорее всего, контракты будут действовать до 2019 года", — сказал он. Также Витренко считает "достаточно низкой" вероятность проигрыша компании в суде.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам газа приходится на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати". "Нафтогаз" требует от "Газпрома" ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены на газ и отмены запрета на перепродажу газа.