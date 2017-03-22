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CNN предупредила о планах «Аль-Каиды» по подрыву пассажирских самолетов
Террористы из запрещенной в России «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» планируют новые взрывы в пассажирскую самолетах, разрабатывая методы проноса взрывчатых веществ внутри аккумуляторных отсеков ноутбуков и планшетных компьютеров, а также внутри самих батарей, передает CNN, ссылаясь на источники в американской администрации.
По словам собеседника канала, именно поэтому США и Великобритания запретили провоз электронных устройств крупнее мобильного телефона на ряде рейсов преимущественно ближневосточных компаний.
Сообщается, что эту инициативу поддержали не только в администрации США, но и в разведывательных службах страны.
Информация о запрете на провоз крупных гаджетов появилась 21 марта.
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