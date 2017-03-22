СМИ сообщили о девятерых погибших в Сирии россиянах

С начала 2017 года в Сирии погибли девять россиян, работавших в частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team. (CIT)

Ранее в СМИ появлялась информация о гибели трех бойцов, однако еще о шести погибших ничего известно не было. Утверждается, что все они до отправки в Сирию воевали в Донбассе и служили по контракту в Чечне.