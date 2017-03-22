Источник: назначен и.о. главы РАН

Исполняющим обязанности президента Российской академии наук назначен ее вице-президент Валерий Козлов, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с этим решением.

Соответствующее распоряжение подписал действующий глава РАН Владимир Фортов

"По имеющимся данным, в соответствии с распоряжением Владимира Фортова, вице-президент РАН академик Валерий Козлов назначен исполняющим обязанности президента Академии наук", — сказал источник.

Ранее общее собрание РАН проголосовало за перенос выборов президента РАН. Провести выборы предлагается не позднее 20 ноября 2017 года.