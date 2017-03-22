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Госдума одобрила запрет денежных переводов из России на Украину
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете денежных переводов из России на Украину посредством иностранных платежных систем.
Законопроектом предлагается «установить запрет на трансграничные переводы без открытия банковского счета, которые осуществляются вне рамок платежных систем».
Согласно законопроекту, в случае введения иностранным государством ограничительных мер в отношении российских платежных систем, денежные переводы из России в данную страну будут возможны лишь через систему, контролируемую Россией.
Законопроект стал ответной мерой на введение Украиной в октябре 2016 года санкций в отношении российских платежных систем "Колибри" (управляется Сбербанком), "Золотая корона" (РНКО "Платежный центр"), Blizko (Связь-банк), "Международные денежные переводы Лидер", а также управляемые одноименными банками системы "Юнистрим" и Anelik. Также на Украине введен запрет на использование электронных систем WebMoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet и Wallet One «Единый кошелек».
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