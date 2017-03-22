В Севастополе объявляют режим ЧС из-за провала на трассе

Власти Севастополя вводят в городе режим чрезвычайной ситуации начиная с 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Причиной стал крупный провал, который образовался на 54-55 километре автодороги Симферополь-Бахчисарай - Севастополь. Трасса проходит по югу полуострова и является одной из важнейших для сообщения внутри полуострова. По ней проходит путь для 80% легковых и 100% грузовых автомобилей, которые следуют в Севастополь. Однако проезд на этом отрезке закрыт уже с 9 марта.

Как пояснил журналистам директор местного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов , режим ЧС в таком случае необходим для того, чтобы оперативно выделить из бюджета необходимые на ремонт 70 млн рублей. В экстренной ситуации можно заключить договор с единственным поставщиком, минуя конкурсные процедуры и отремонтировать дорогу в кратчайшие сроки.

Сейчас для легковых автомобилей организован объезд через село Поворотное, а грузовики и автобусы направляются через Северную сторону Севастополя (по селам Фруктовое и Любимовка, а затем по улице Богданова либо через поселок Мекензиевы горы).

Починить дорогу обещают к 29 апреля.