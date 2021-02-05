Пока вы в маске: в США признали преимущества «Спутника V» 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время наблюдается «относительно стабильный период положительных изменений» и не исключил снятия основных ограничений в Москве к маю.

Правоохранители задержали трех человек, которые продавали пассажирам, вылетающим за рубеж, фальшивые справки с отрицательными результатами на предмет наличия коронавируса, сообщает РИА Новости.

Добиться вакцинации 60% населения России возможно уже к середине текущего года, считает руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Высокая эффективность в сочетании с отсутствием необходимости поддержания сверхнизкой температуры при хранении и транспортировке являются одними из заметных преимуществ российской вакцины «Спутник V» в сравнении с рядом других препаратов. Об этом заявили специалисты сразу трёх американских университетов в беседе с РИА Новости.

Сергей Светлаков рассказал поклонникам, что после выздоровления от коронавиру с а чувствует усталость и депрессивность, а также постоянно хочет продуктов с резкими вкусами.

Daily Storm

Росстандарт утвердил стандартный образец штамма SARS-CoV-2, разработанный Центром имени Гамалеи. Данные о коронавирусном штамме внесены в общую базу Государственной службы стандартных справочных данных.