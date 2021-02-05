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Пока вы в маске: в США признали преимущества «Спутника V» 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы в маске: в США признали преимущества «Спутника V»
Фото: РИА Новости

Собянин допустил снятие ограничений по COVID-19 в Москве к маю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящее время наблюдается «относительно стабильный период положительных изменений» и не исключил снятия основных ограничений в Москве к маю.
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В России пресекли продажу фальшивых «ковидных» справок

Правоохранители задержали трех человек, которые продавали пассажирам, вылетающим за рубеж, фальшивые справки с отрицательными результатами на предмет наличия коронавируса, сообщает РИА Новости.
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Гинцбург допустил вакцинацию 60% россиян к середине года

Добиться вакцинации 60% населения России возможно уже к середине текущего года, считает руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Эксперты в США рассказали о преимуществах вакцины "Спутник V"

Высокая эффективность в сочетании с отсутствием необходимости поддержания сверхнизкой температуры при хранении и транспортировке являются одними из заметных преимуществ российской вакцины «Спутник V» в сравнении с рядом других препаратов. Об этом заявили специалисты сразу трёх американских университетов в беседе с РИА Новости.
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У Светлакова изменились предпочтения в еде после перенесенного коронавируса

Сергей Светлаков рассказал поклонникам, что после выздоровления от коронавируса чувствует усталость и депрессивность, а также постоянно хочет продуктов с резкими вкусами.
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В России утвердили общий образец штамма коронавируса

Daily Storm
Росстандарт утвердил стандартный образец штамма SARS-CoV-2, разработанный Центром имени Гамалеи. Данные о коронавирусном штамме внесены в общую базу Государственной службы стандартных справочных данных.
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Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
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Общество , Александр Гинцбург , Сергей Светлаков , Сергей Собянин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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